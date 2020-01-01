Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками эффектным снимком.

55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась идеальной фигурой gettyimages.com

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Популярная модель Синди Кроуфорд на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в платье-комбинации, которое почеркнуло ее стройную фигуру. Однако на снимке виден только ее силуэт, поскольку она запечатлела себя в проеме окна. Тем не менее тонкая талия и стройные ножки Сидни видны даже при таком ракурсе.

Под публикацией звезда подиумов написала так:

“Утренний свет. Готова к весне, вперед“.

Стоит отметить, что Кроуфорд является одной из культовых моделей 90-х, которой удалось сохранить безупречный внешний вид.

Поклонники уверены, что годы не властны над Синди Кроуфорд, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Удивительная, богиня». «Восхитительное фото, просто чудо». «Вау! Красивая». «Ты всегда знаешь, как найти свой свет». «Почему, черт возьми, мои тени не выглядят так?»

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