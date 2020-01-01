55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась идеальной фигурой
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Популярная модель Синди Кроуфорд на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в платье-комбинации, которое почеркнуло ее стройную фигуру. Однако на снимке виден только ее силуэт, поскольку она запечатлела себя в проеме окна. Тем не менее тонкая талия и стройные ножки Сидни видны даже при таком ракурсе.
Под публикацией звезда подиумов написала так:
“Утренний свет. Готова к весне, вперед“.
Стоит отметить, что Кроуфорд является одной из культовых моделей 90-х, которой удалось сохранить безупречный внешний вид.
Поклонники уверены, что годы не властны над Синди Кроуфорд, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Удивительная, богиня».
«Восхитительное фото, просто чудо».
«Вау! Красивая».
«Ты всегда знаешь, как найти свой свет».
«Почему, черт возьми, мои тени не выглядят так?»
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