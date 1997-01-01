Раз и навсегда: Самые крепкие пары шоу-бизнеса

Говорят, что в шоу-бизнесе невозможно построить крепкие длительные отношения из-за популярности, которая кружит голову многим звездам.

Том Хэнкс и Рита Уилсон gettyimages.com

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Украинские и голливудские пары развеяли этот миф собственным примером.

Оля и Вадим Поляковы

Популярная исполнительница Оля Полякова познакомилась с будущим супругом во время своего выступления. Как только певица вышла на сцену, то сразу же свела с ума Вадима, который признался, что это была любовь с первого взгляда.

«Это была любовь с первого взгляда. Мое сердце пронзил купидон стрелой в миг».

Звездная пара вместе уже 16 лет. Влюбленные воспитывают двух прекрасных дочерей. В 2005 году родилась первая девочка, которую назвали Марией. В 2011 году в семье Вадима и Ольги родилась вторая девочка Алиса.

Оля и Вадим Поляковы instagram.com/polyakovamusic

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

История любви популярных актеров началась 30 лет назад. По словам Ольги Сумской, их отношения начались с любовного послания, которое она нашла на своем столе от коллеги Виталия Борисюка.

«Такая упаковочка, и я разворачиваю – там шоколадное сердце, а мое сердце сжимается, потому что я знаю от кого», – вспомнила Ольга Сумская.

Также Сумская призналась, что уверена в том, что браки заключаются на небесах:

«Бог парует, там в небесной канцелярии все записано. Есть мир ароматов, и если тебе аромат мужчины не нравится, он 100% не станет парой», – поделилась Ольга Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк instagram.com/olgasumska

Курт Рассел и Голди Хоун

Одним из самых крепких союзов считается пара Курта Рассела и Голди Хоун, которые вместе уже 38 лет. Удивительно, что их знакомство состоялось еще 54 года назад на съемочной площадке в 1967 году. Тогда эта встреча закончилась лишь разговором, и через 17 лет на съемках фильма между ним вспыхнула страсть, которая переросла в прочный союз.

Курт Рассел и Голди Хоун gettyimages.com

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Том Хэнкс и Рита Уилсон поженились 33 года назад. Этот брак принес звездам не мало трудностей, которые они достойно преодолели вместе. В прошлом году Том и Рита вместе лечились от коронавируса, а несколько лет назад у жены Хэнкса обнаружили рак груди. Актриса победила болезнь.

Том Хэнкс и Рита Уилсон gettyimages.com

Оззи и Шэрон Осборн

Этот брак был десятки раз на грани распада из-за проблем с алкоголем, наркотиками, многочисленных измен и ссор. Несмотря на все трудности им удалось сохранить союз, который они создали 39 лет назад.

«За все те 40 лет, что мы вместе, не думаю, что был хотя бы день, когда я бы не сказал, что люблю ее. Я разговаривал с ней каждый день, где бы я ни находился», – признался Оззи.

Оззи и Шэрон Осборн gettyimages.com

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