Анна Ризатдинова подсказала девушкам, как правильно мечтать

Финалистка "Танців з зірками 2019" Анна Ризатдинова рассказала подписчикам, как правильно формулировать желания.

Популярная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 и финалистка шоу “Танці з зірками 2019“, Анна Ризатдинова поделилась с поклонниками полезными советами. 27-летняя спортсменка подсказала, как нужно загадывать желания.

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В своем профиле в Инстаграм Анна разместила пост, в котором заявила, что у многие неправильно формулируют мечты в голове. Девушка советует не употреблять «чтобы» и «не».

«Все мы порой о чём-то мечтаем. Но иногда эти желания не сбываются, потому что мы неправильно формулируем их у себя в голове. Поэтому хочу обратить ваше внимание на важность этого момента. Когда вы формулируете своё желание, забудьте о предлоге “не“. Также нельзя использовать слово “чтобы», - написала звезда.

Анна добавила, что желания должны быть конкретными. Также она советует чаще рисовать в голове детальную картину жизни, о которой вы мечтаете.

«Желание «Хочу, чтобы я была здорова» не работает. Нужно формулировать конкретнее. Советую загадывать более простые желания, которые вы сможете реализовать в ближайшее время: поговорить, прочитать, позвонить, купить, составить список, записаться. И вместо формулировки «Хочу быть счастливой» попробуйте нарисовать у себя в голове детальную картинку той жизни, о которой мечтаете», - подсказала Ризатдинова.

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