Больше не телеведущая: Ольга Фреймут рассказала, почему ушла с экранов

Украинская ведущая Ольга Фреймут призналась, почему перестала работать на телевидении.

Ольга Фреймут рассказала, почему ушла с экранов instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут ответила на самый популярный вопрос фолловеров. На своей странице в Инстаграм в разделе stories знаменитость призналась, что исчезла с экранов из-за низких рейтингов, которые собирают шоу с ее участием.

«Люди на улицах, в социальных сетях спрашивают, когда я вернусь в кадр. Однако последние несколько проектов, где я принимала участие, не собрали больших цифр. Почему-то вы их не смотрели».

Напомним, что Ольга Фреймут стала известной благодаря шоу «Ревизор», где она проверяла рестораны, кафе и гостиницы на качество сервиса. После него Ольга принимала участие в нескольких проектах, однако повторить успех не удалось.

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