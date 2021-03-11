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Больше не телеведущая: Ольга Фреймут рассказала, почему ушла с экранов

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Украинская ведущая Ольга Фреймут призналась, почему перестала работать на телевидении.

Ольга Фреймут рассказала, почему ушла с экранов
Ольга Фреймут рассказала, почему ушла с экранов
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут ответила на самый популярный вопрос фолловеров. На своей странице в Инстаграм в разделе stories знаменитость призналась, что исчезла с экранов из-за низких рейтингов, которые собирают шоу с ее участием.

«Люди на улицах, в социальных сетях спрашивают, когда я вернусь в кадр. Однако последние несколько проектов, где я принимала участие, не собрали больших цифр. Почему-то вы их не смотрели».

Напомним, что Ольга Фреймут стала известной благодаря шоу «Ревизор», где она проверяла рестораны, кафе и гостиницы на качество сервиса. После него Ольга принимала участие в нескольких проектах, однако повторить успех не удалось.

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Теги: Ольга Фреймут, Ольга Фреймут 2020, Ольга Фреймут телеведущая, Ольга Фреймут новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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гость  (аноним)  11.03.2021, 17:15
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