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«И Вы молчали?»: Злата Огневич показала, как умеет ходить на пуантах

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Певица Злата Огневич похвасталась очередным талантом.
«И Вы молчали?»: Злата Огневич показала, как умеет ходить на пуантах
«И Вы молчали?»: Злата Огневич показала, как умеет ходить на пуантах
instagram.com/zlata.ognevich

Известная украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году стала третьей на «Евровидении», продолжает радовать поклонников эффектными кадрами из новых фотосессий и клипов.

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На этот раз 35-летняя звезда запостила в Инстаграм видео бэкстейджа съемок нового сингла. Перед камерами Злата позировала в легком платье коричневого цвета с перьями и без рукавов. Также в ролике можно увидеть, как артистка уверенно ходит на пуантах. Отметим, что в детстве Огневич занималась балетом.

“Пришло время вспомнить о пуантах)) Готовим новый сингл 💋“, - подписала видео певица.

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Златы:

  • Как это красиво, Златочка❤️❤️❤️
  • Злата ты супер. платье шикарное🔥
  • Невероятно красиво 🔥🤩🙈
  • И Вы молчали?????)) Прекрасно..
  • Класно! Ти найкраща!🔥🔥🔥
  • Это ж сколько нужно было тренироваться что бы так порхать ? Я и не знал что есть опыт пуантов. Удивляете с каждым днём всё больше)

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Теги: Злата Огневич
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Источник: ivonа bigmir)net

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