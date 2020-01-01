Певица Злата Огневич похвасталась очередным талантом.

«И Вы молчали?»: Злата Огневич показала, как умеет ходить на пуантах instagram.com/zlata.ognevich

Известная украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году стала третьей на «Евровидении», продолжает радовать поклонников эффектными кадрами из новых фотосессий и клипов.

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На этот раз 35-летняя звезда запостила в Инстаграм видео бэкстейджа съемок нового сингла. Перед камерами Злата позировала в легком платье коричневого цвета с перьями и без рукавов. Также в ролике можно увидеть, как артистка уверенно ходит на пуантах. Отметим, что в детстве Огневич занималась балетом.

“Пришло время вспомнить о пуантах)) Готовим новый сингл 💋“, - подписала видео певица.

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Златы:

Как это красиво, Златочка❤️❤️❤️

Злата ты супер. платье шикарное🔥

Невероятно красиво 🔥🤩🙈

И Вы молчали?????)) Прекрасно..

Класно! Ти найкраща!🔥🔥🔥

Это ж сколько нужно было тренироваться что бы так порхать ? Я и не знал что есть опыт пуантов. Удивляете с каждым днём всё больше)

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