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«Видно, что турецкая кровь»: Ани Лорак показала, как выглядит ее дочь

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Ани Лорак показала, как выглядит ее дочь
Ани Лорак показала, как выглядит ее дочь
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных фото. На кадрах знаменитость запечатлена со своей дочерью в домашней обстановке. Мама со своей доченькой нежно обнимаются и разглядывают картинки в книге.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что всегда мечтала о таком ребенке:

«Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать!
Сладкие минуты счастья❣️».

Поклонники восхитились нежными снимками Ани Лорак с дочерью, и отметили, что девочка очень похожа на своего отца:

«Красавицы любимые❤️».

«Как же Мило 😍😍😍Красавицы❤️❤️❤️».

«Это и есть самое большое счастье! ❤️»

«Видно, что турецкая кровь».

«Дочка турчанка 200%».

«Дочка на папу похожа».

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Источник: ivonа bigmir)net

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