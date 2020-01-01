«Видно, что турецкая кровь»: Ани Лорак показала, как выглядит ее дочь
Читай также: В 90-х и сейчас: Как изменилась внешность Александра Пономарева
Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных фото. На кадрах знаменитость запечатлена со своей дочерью в домашней обстановке. Мама со своей доченькой нежно обнимаются и разглядывают картинки в книге.
Под публикацией Ани Лорак призналась, что всегда мечтала о таком ребенке:
«Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать!
Сладкие минуты счастья❣️».
Поклонники восхитились нежными снимками Ани Лорак с дочерью, и отметили, что девочка очень похожа на своего отца:
«Красавицы любимые❤️».
«Как же Мило 😍😍😍Красавицы❤️❤️❤️».
«Это и есть самое большое счастье! ❤️»
«Видно, что турецкая кровь».
«Дочка турчанка 200%».
«Дочка на папу похожа».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил