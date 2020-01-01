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Юлия Санина пожаловалась на ревнивого мужа

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Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина рассказала, что у нее ревнивый муж.

Юлия Санина пожаловалась на ревнивого мужа
Юлия Санина пожаловалась на ревнивого мужа
instagram.com/the_hardkiss

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Популярная исполнительница Юлия Санина в недавнем интервью программе «Зірковий шлях» раскрыла подробности своей личной жизни. По словам знаменитости, с возрастанием популярности заинтересованности от противоположного пола также стало больше. Поэтому ее возлюбленному довольно сложно себя сдерживать.

«Він звертає увагу, якщо я комусь зайвий раз усміхнусь або обійму. У-у, не можна», - признается Юлия.

Однако Санина не дает поводов для ревности и не провоцирует своего мужа, ведь ей драйва хватает на сцене, а дома она предпочитает уют и спокойствие.

«Вдома я відпочиваю, накопичую енергію. Я не жінка-свято для чоловіка, яка зробить красиву зачіску чи влаштує вечірку. Мені подобається доглядати за сім’єю, мені подобається смачно готувати, подобається, коли вдома чисто. Раз на тиждень готую борщ — або зелений, або червоний».

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Источник: ivonа bigmir)net

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