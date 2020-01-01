Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Селена Гомес обнародовала трогательные фото с самыми близкими людьми

Комментариев: 0
Знаменитая певица Селена Гомес показала семейные снимки с бабушкой и дедушкой.
Селена Гомес обнародовала трогательные фото с самыми близкими людьми
Селена Гомес обнародовала трогательные фото с самыми близкими людьми
instagram.com/selenagomez

Американская исполнительница и актриса Селена Гомес, наиболее известная по ролям в «Волшебниках из Вэйверли Плэйс», «Монте-Карло», «Программе защиты принцесс» и «Дождливом дне в Нью-Йорке», очаровала Сеть семейными фотографиями.

Читай также: Лимузин и цветы: Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз

На своей странице в Инстаграм 28-летняя артистка обнародовала несколько черно-белых кадров из фотосессии для журнала Vogue. На свежих снимках Селена позировала с бабушкой Дебби и дедушкой Дэвидом, которые являются родителями ее мамы. Семейство сфотографировали за праздничным столом во дворе.

Селена Гомес показала фото с бабушкой и дедушкой
Селена Гомес показала фото с бабушкой и дедушкой
instagram.com/selenagomez
Селена Гомес показала фото с бабушкой и дедушкой
Селена Гомес показала фото с бабушкой и дедушкой
instagram.com/selenagomez

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Селена Гомес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь