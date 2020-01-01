Селена Гомес обнародовала трогательные фото с самыми близкими людьми

Знаменитая певица Селена Гомес показала семейные снимки с бабушкой и дедушкой.

Американская исполнительница и актриса Селена Гомес, наиболее известная по ролям в «Волшебниках из Вэйверли Плэйс», «Монте-Карло», «Программе защиты принцесс» и «Дождливом дне в Нью-Йорке», очаровала Сеть семейными фотографиями.

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На своей странице в Инстаграм 28-летняя артистка обнародовала несколько черно-белых кадров из фотосессии для журнала Vogue. На свежих снимках Селена позировала с бабушкой Дебби и дедушкой Дэвидом, которые являются родителями ее мамы. Семейство сфотографировали за праздничным столом во дворе.

Селена Гомес показала фото с бабушкой и дедушкой instagram.com/selenagomez

Селена Гомес показала фото с бабушкой и дедушкой instagram.com/selenagomez

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