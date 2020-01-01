Тина Кароль удивила снимком с похожей на нее маленькой девочкой

Украинская певица Тина Кароль удивила фанатов неожиданным снимком.

Тина Кароль удивила снимком с подозрительно похожей на нее маленькой девочкой instagram.com/_fantina

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Популярная исполнительница Тина Кароль засветилась с подозрительно похожей на нее девочкой. На одной из фан-страничек знаменитости появилась свежая публикация. На кадре артистка запечатлена в белой рубашке, которую надела на голое тело, и босоножках. Тина сделала легкие локоны на волосах и выразительный макияж. Рядом с ней позирует маленькая девочка в белом платьице, которая, как две капли воды, похожа на Кароль.

Поклонники предположили, что Тина Кароль родила свою маленькую копию от молдавского музыканта Дана Балана. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Фолловеры были поражены схожестью девочки с Тиной Кароль, осыпав их комплиментами в комментариях:

«Очень похожи». «Лучшая». «Ей точно доченька нужна». «Пупсы». «Какие красивые».

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