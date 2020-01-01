Узнайте, как выглядела популярная телеведущая Ольга Фреймут восемь лет назад.

Раньше и сейчас: Как изменилась внешность Ольги Фреймут instagram.com/freimutolia

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В Сети появилось фото, где сравнили внешний вид Ольги Фреймут восемь лет назад и сейчас. На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появился коллаж из двух фото телезвезды. Один из снимков был сделан более восьми лет назад.

Так, на кадре слева Ольга запечатлена в белом коротеньком платье, с блондинистыми распущенными волосами и с минимумом макияжа на лице. На втором снимке Фреймут предстала в красном длинном платье с глубоким декольте. Также знаменитость сделала легкие волны на волосах и выразительный макияж с акцентом на алых губах.

По словам Ольги Фреймут, она не боится постареть и не собирается делать инъекции:

«Зморшки — це мудрість, нехай будуть. Я користуюся хорошими кремами, але ін’єкції не колю принципово. Моя ікона стилю — королева Єлизавета. Можете уявити собі дев’яностолітню королеву на балконі, яка махає рукою підданим, а обличчя у неї нерухоме від ботоксу? Аристократи собі такого не можуть дозволити».

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