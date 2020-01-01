Илона Гвоздева впервые показала лицо сына Доминика
Популярная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в 2018 году выиграла “Танці з зірками“ вместе с комиком Игорем Ласточкиным, впервые показала, как выглядит ее сын Доминик.
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По случаю 8 марта 32-летняя звездная мамочка решила обнародовать в Инстаграм подборку семейных снимков, на которых можно увидеть лицо мальчика. Отметим, что 11 марта маленькому Доминику исполнится 5 месяцев.
“Сегодня замечательный повод познакомить вас с моим главным мужчиной в жизни. Знакомьтесь - мой Доминик😜“, - написала Гвоздева в Международный женский день.
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