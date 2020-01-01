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Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта

Спецтема: Женский день: 8 марта
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Праздничная подборка по случаю Международного женского дня.
Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
instagram.com/kosadcha

Известные украинские исполнительницы и ведущие показали подписчикам в соцсетях трогательные снимки. Звездные мамочки продемонстрировали, какие подарки получили от своих детей.

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Так, певица Тоня Матвиенко в Инстаграм-Сторис обнародовала фото, где она держит милый букет из картона и цветной бумаги от младшей дочери, 4-летней Нины.

Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Скриншот

Певица и общественный деятель Анастасия Приходько также показала, какой букет ей сделал 4-летний сын Гордей.

Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Скриншот

Катя Осадчая тоже получила от 3-летнего сына Ивана букет из цветной бумаги. Позже ведущая опубликовала видео, где показала, как мальчик вместе с папой Юрием Горбуновым делает для нее апельсиновый сок.

Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Скриншот

Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Скриншот из видео

Экс-участница “ВИА Гры“ Миша Романова разместила в Сторис милое видео, где ее маленький сын Мартин дарит ей цветы.

Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Скриншот из видео

А популярная певица Ани Лорак похвасталась перед фанами рисунком своей 9-летней дочери Софии. 

Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Звездные мамы показали, какие подарки получили от детей на 8 марта
Скриншот

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Теги: 8 марта, звездные мамы
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Источник: ivonа bigmir)net

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