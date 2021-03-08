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Instagram-хроника: Как украинские звезды поздравляют подписчиц с 8 марта

Спецтема: Женский день: 8 марта
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Украинские знаменитости поделились в Instagram праздничными снимками.
Instagram-хроника: Как украинские звезды поздравляют подписчиц с 8 марта
Instagram-хроника: Как украинские звезды поздравляют подписчиц с 8 марта
Instagram

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Международный женский день вызвал настоящий бум милых публикаций в соцсетях. Представители украинского шоу-бизнеса поздравляют своих верных поклонниц с 8 марта.

Ivona собрала самые крутые поздравления от музыкантов, актеров и звезд телевидения.

  • Олег Винник​

  • Юлия Санина

  • DZIDZIO

  • Катя Осадчая
  • Лилия Ребрик 

  • Тимур Мирошниченко

  • Злата Огневич

  • Александр Пономарев

  • Камалия

  • Григорий Решетник

  • Александра Кучеренко

  • Актеры “Студии Квартал 95“

  • Ани Лорак​

  • Регина Тодоренко 

  • Алина Гросу​

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Теги: 8 марта, Международный женский день, шоу-биз, знаменитости, украинские звезды в Instagram
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.03.2021, 13:04
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