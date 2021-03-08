Украинские знаменитости поделились в Instagram праздничными снимками.

Instagram-хроника: Как украинские звезды поздравляют подписчиц с 8 марта Instagram

Читай также: Самые успешные женщины Украины: Кто из звезд шоу-биза попал в список

Международный женский день вызвал настоящий бум милых публикаций в соцсетях. Представители украинского шоу-бизнеса поздравляют своих верных поклонниц с 8 марта.

Ivona собрала самые крутые поздравления от музыкантов, актеров и звезд телевидения.

Олег Винник​

Юлия Санина

DZIDZIO

Катя Осадчая

Лилия Ребрик

Тимур Мирошниченко

Злата Огневич

Александр Пономарев

Камалия

Григорий Решетник

Александра Кучеренко

Актеры “Студии Квартал 95“​

Ани Лорак​

Регина Тодоренко ​

Алина Гросу​

️Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.