Instagram-хроника: Как украинские звезды поздравляют подписчиц с 8 марта
Спецтема: Женский день: 8 марта
Украинские знаменитости поделились в Instagram праздничными снимками.
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Международный женский день вызвал настоящий бум милых публикаций в соцсетях. Представители украинского шоу-бизнеса поздравляют своих верных поклонниц с 8 марта.
Ivona собрала самые крутые поздравления от музыкантов, актеров и звезд телевидения.
- Олег Винник
- Юлия Санина
- DZIDZIO
- Катя Осадчая
- Лилия Ребрик
- Тимур Мирошниченко
- Злата Огневич
- Александр Пономарев
- Камалия
- Григорий Решетник
- Александра Кучеренко
- Актеры “Студии Квартал 95“
- Ани Лорак
- Регина Тодоренко
- Алина Гросу
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