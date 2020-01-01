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Леся Никитюк трогательно поздравила маму с днем рождения

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Ведущая Леся Никитюк показала фото с празднования дня рождения мамы.
Леся Никитюк трогательно поздравила маму с днем рождения
Леся Никитюк трогательно поздравила маму с днем рождения
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк рассказала подписчикам о семейном празднике. 6 марта ее мама Екатерина Павловна отметила день рождения.

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На своей странице в Инстаграм Леся обнародовала фото с празднования, где она позировала в ресторане с именинницей. На снимке Никитюк предстала перед камерой в черном топе, зеленом длинном пиджаке и зеленой мини-юбке. А виновница торжества позировала в темно-синем платье.

“Мама Кет ❤️❤️❤️ безмежно вдячна Богу, що ти моя мама🥰 З Днем Народження!!!“, - подписала свежий кадр ведущая.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: ivonа bigmir)net

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