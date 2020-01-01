В костюме шимпанзе: Маша Ефросинина показала, как соблазняет мужа
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в костюме шимпанзе и сексуально присела, широко расставив ноги. По словам артистки, именно так она одевается, когда муж предлагает ей примерить что-то сексуальное.
Свой шуточный видеоролик телезвезда подписала так:
«Так редко вижу мужа последнее время..
Надо бы добавить в отношения огня 🔥».
Поклонники восхитились чувством юмора Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Мария, на вас хоть мешок из-под картошки надеть, все равно мега сексуальная😍».
«😂😂😂 сексуальна як ніколи😁ви прекрасні😍😍».
«Очень секси🔥🔥😂😂😂. А главное тепло».
«Маша, вы лучшая😂😂😂».
«Прям жаришка 😂😂😂».
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