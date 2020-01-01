В костюме шимпанзе: Маша Ефросинина показала, как соблазняет мужа

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Маша Ефросинина показала, как соблазняет мужа instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в костюме шимпанзе и сексуально присела, широко расставив ноги. По словам артистки, именно так она одевается, когда муж предлагает ей примерить что-то сексуальное.

Свой шуточный видеоролик телезвезда подписала так:

«Так редко вижу мужа последнее время..

Надо бы добавить в отношения огня 🔥».

Поклонники восхитились чувством юмора Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Мария, на вас хоть мешок из-под картошки надеть, все равно мега сексуальная😍». «😂😂😂 сексуальна як ніколи😁ви прекрасні😍😍». «Очень секси🔥🔥😂😂😂. А главное тепло». «Маша, вы лучшая😂😂😂». «Прям жаришка 😂😂😂».

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