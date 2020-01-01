«До чего техника дошла»: Никита Добрынин показал, каким будет его сын через неделю

Украинский телеведущий Никита Добрынин поделился с подписчиками видео.

Никита Добрынин показал, каким будет его сын через неделю instagram.com/nikitadobrynin

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Популярный ведущий Никита Добрынин на своей странице в Инстаграм опубликовал видеоролик. На кадрах знаменитость с помощью специального приложения показал, как будет выглядеть его сын через неделю.

Под публикацией Никита написал свои впечатления от увиденного:

«Таким будет наш малыш уже через неделю. Смотрю и не могу поверить, как быстро он растёт)

Смотрим темпы роста и проекции малыша на этих строках в приложении для родителей».

Поклонники восхитились милым видеороликом, и осыпали будущего папу Никиту Добрынина приятными словами в комментариях:

«Ну очень уж на Дашу похож))😍». «Боже, какая красота». «До чего техника дошла…» «Вау! Я не думала, что такое возможно». «Класс, это так мило». «Поздравляю! Это большое счастье».

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