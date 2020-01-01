«До чего техника дошла»: Никита Добрынин показал, каким будет его сын через неделю
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Популярный ведущий Никита Добрынин на своей странице в Инстаграм опубликовал видеоролик. На кадрах знаменитость с помощью специального приложения показал, как будет выглядеть его сын через неделю.
Под публикацией Никита написал свои впечатления от увиденного:
«Таким будет наш малыш уже через неделю. Смотрю и не могу поверить, как быстро он растёт)
Смотрим темпы роста и проекции малыша на этих строках в приложении для родителей».
Поклонники восхитились милым видеороликом, и осыпали будущего папу Никиту Добрынина приятными словами в комментариях:
«Ну очень уж на Дашу похож))😍».
«Боже, какая красота».
«До чего техника дошла…»
«Вау! Я не думала, что такое возможно».
«Класс, это так мило».
«Поздравляю! Это большое счастье».
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