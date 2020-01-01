«Это то, что принадлежит мне»: Ирина Шейк призналась, почему не хочет говорить о Брэдли Купере

Известная модель Ирина Шейк прокомментировала свои отношения с Брэдли Купером.

Ирина Шейк призналась, почему не хочет говорить о Брэдли Купере gettyimages.com

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Популярная супермодель Ирина Шейк в недавнем интервью призналась, что не любит говорить о бывшем возлюбленном. Несмотря на то, что знаменитость с актером расстались друзьями, упоминать Брэдли она не любит. Пока фанаты предполагают, почему же звезда сохраняет молчание, на волнующий их вопрос ответила сама Ирина:

«Мои прошлые отношения — это то, что принадлежит мне, и это личное. Это часть моей внутренней сущности, которой я не хочу ни с кем делиться», — призналась Шейк в интервью Elle.

Ирина Шейк призналась, почему не хочет говорить о Брэдли Купере gettyimages.com

Также Шейк отметила, что не обращает внимание на то, что о ней пишут СМИ:

«Я не читаю статей о себе. Честно говоря, я слишком занята воспитанием ребенка. Если журналисты пишут обо мне, это просто их работа. Я сосредоточена на своей жизни и своих друзьях. Остальное — всего лишь шум».

Ирина все же высказалась насчет Брэдли Купера, назвав его «прекрасным отцом» их дочери:

«Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я с дочерью, я на 100 процентов ее мама, а когда с ней ее папа — он на 100 процентов ее папа. Совместная опека — это родительство».

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