Грустное видео: Светлана Лобода выпустила клип о любви к женатому мужчине

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками новым видеоклипом на песню «Родной».

Светлана Лобода выпустила клип о любви к женатому мужчине instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фрагмент из нового клипа. В музыкальном видео рассказывается история молодых людей, которые несмотря на то, что расстались, продолжают испытывать друг к другу чувства. Девушка получила сообщение от бывшего возлюбленного, у которого уже есть жена и ребенок, однако воспоминания его не отпускают.

Под публикацией Светлана Лобода призналась, что клип оказался для нее очень личным:

«В жизни каждого из нас случаются встречи, которые меняют ее навсегда. Но иногда, мы не встречаем любовь, мы ее узнаем. Она приходит сигналами из прошлой жизни, обрывками снов, памятью душ... Сегодня очень волнительный для меня день – премьера трека из самой глубины сердца, премьера клипа на острие эмоций. “Родной“ – это видео про каждого из нас и про любовь, которой тесны рамки тела, она живет на уровне души!»

Поклонников новый клип Лободы потряс до глубины души, и они оставили восторженные комментарии:

«Я одна проревела??? Света зачем ты так? Это сильно». «Люблю клипы в которых за три минуты больше драмы и смысла чем в 1.5 часовых фильмах. Очень понравился клип и песня». «Песня — эмоция. Этот мини-фильм стоит сотни миллионов просмотров... спасибо Вам за такую работу».

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