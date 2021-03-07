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Ани Лорак впервые появилась на публике с бывшим мужем

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В Сети появилось неожиданное фото Ани Лорак с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу и дочкой Софией.

Ани Лорак впервые появилась на публике с бывшим мужем
Ани Лорак впервые появилась на публике с бывшим мужем
instagram.com/anilorak

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На одном из фан-аккаунтов появилось семейное фото Ани Лорак с мужем и дочерью. На кадре запечатлен звездный супруг, который держит на руках свою дочь, а рядом позирует Лорак в белом костюме и туфлях на каблуках. Семья выглядит очень счастливо вместе.

Как оказалось, Ани Лорак, София и Мурат посетили презентацию песни Филиппа Киркова, которую он организовал для певицы Натальи Гордиенко, чтобы она с ней представила Молдову на «Евровидении-2021».

Ани Лорак впервые появилась на публике с бывшим мужем
Ани Лорак впервые появилась на публике с бывшим мужем
instagram.com/anilorak

Напомним, что Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом на протяжении десяти лет. В браке у влюбленных родилась прекрасная дочь София. Однако многочисленные измены супруга стали причиной их громкого развода. Сейчас артистка скрывает свою личную жизнь, интригуя фанатов редкими снимками в компании успешных мужчин.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.03.2021, 16:33
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гость
КУЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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