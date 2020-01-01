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Тоня Матвиенко показала редкие фото родителей по случаю их золотой свадьбы

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Певица Нина Матвиенко и художник Петр Гончар отметили 50-тую годовщину свадьбы.
Тоня Матвиенко показала редкие фото родителей по случаю их золотой свадьбы
Тоня Матвиенко показала редкие фото родителей по случаю их золотой свадьбы
instagram.com/tonya_matvienko

Известная украинская исполнительница, финалистка первого сезона вокального проекта “Голос країни“ Тоня Матвиенко поделилась с подписчиками радостным событием. В пятницу, 5 марта, ее звездные родители, знаменитая певица Нина Матвиенко и художник Петр Гончар отметили золотую свадьбу.

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По случаю знаменательного события Тоня обнародовала в Инстаграм раритетные фотографии из семейного архива. На снимках счастливые супруги запечатлены в молодости и в настоящее время. На некоторых кадрах можно увидеть маленькую Тоню и одного из ее братьев.

“Золоте весілля! Вітаю моїх найдорожчих ❤️ Многая Вам літа“, - подписала подборку Матвиенко-младшая.

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Теги: Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко, золотая свадьба
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Источник: ivonа bigmir)net

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