Официально холостячка: Адель призналась, что получила после развода

Британская певица Адель официально расторгла отношения с бизнесменом Саймоном Конекки.

Адель призналась, что получила после развода gettyimages.com

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Известная исполнительница Адель развелась со своим мужем и разделила совместно нажитое имущество. Согласно документу, бывшие возлюбленные разделили между собой 140 миллионов фунтов стерлингов (5,3 миллиардов гривен), которые заработали за время брака. Также пара поделила имущество, общая стоимость которого составила 34,7 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиарда гривен).

Адель призналась, что получила после развода gettyimages.com

Однако главный вопрос в бракоразводном процессе касался опеки над 8-летним сыном. Родители мальчика решили, что опеку нужно разделить поровну, чтобы каждый из них мог принимать полноценное участие в воспитании ребенка.

«Первое, о чем они договорились, - это разделить опеку, и с тех пор речь шла о справедливом распределении остальных их семейных финансов», - объяснил инсайдер.

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