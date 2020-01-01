Как Первая леди: Беременная Даша Квиткова снялась в элегантном образе
Супруга украинского ведущего Никиты Добрынина, который недавно нарвался на критику из-за участия в российском “Холостяке“, 22-летняя Даша Квиткова продолжает радовать подписчиков кадрами из новых “беременных“ фотосессий.
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На своей странице в Инстаграм поделилась черно-белом снимком, где она демонстрировала уже большой животик в элегантном наряде белого цвета. Квиткова в платье и длинной накидке. Свой образ “как у первой леди“ она дополнила перчатками. В описании к фото Даша попросила у подписчиков помощи в выборе коляски для будущего малыша.
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