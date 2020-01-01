Неожиданно: Тину Кароль и Потапа раскритиковали за поцелуй

В Сети появилось провокационное видео, на котором Тина Кароль и Потап страстно поцеловались.

Тину Кароль и Потапа раскритиковали за поцелуй instagram.com/_fantina

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На фан-аккаунте Тины Кароль опубликовали вызывающий видеоролик, который негативно восприняли фанаты. На кадрах запечатлены Кароль и Потап, которые стали ведущими нового шоу «Липсинк батл». Знаменитости дотронулись к лицам друг друга, а потом слились в поцелуе, после чего разлились в хохоте. Стоит отметить, что сам поцелуй «завесили» ярким стикером.

Автор публикации оставил такую подпись:

«Вже цієї суботи на грандіозній сцені «Ліпсінк Батлу» буде дуже гаряче🔥».

Поклонники не одобрительно восприняли ролик, и выразили свое разочарование в негативных комментариях:

«Я умоляю вас. Только не показывай это Дaну😂😂😂». «Вот так и знала, что при такой паре ведущих без хайпа не обойдется. Чувствовала неладное...😕» «Это шоу, игра!!! В жизни всё по-другому и есть люди которые это понимают». «Потап не любит Тину». «Они просто дурачатся».

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