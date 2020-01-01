Неожиданно: Тину Кароль и Потапа раскритиковали за поцелуй
Читай также: «Такая молодая и красивая»: Макс Барских показал, как выглядит его мама
На фан-аккаунте Тины Кароль опубликовали вызывающий видеоролик, который негативно восприняли фанаты. На кадрах запечатлены Кароль и Потап, которые стали ведущими нового шоу «Липсинк батл». Знаменитости дотронулись к лицам друг друга, а потом слились в поцелуе, после чего разлились в хохоте. Стоит отметить, что сам поцелуй «завесили» ярким стикером.
Автор публикации оставил такую подпись:
«Вже цієї суботи на грандіозній сцені «Ліпсінк Батлу» буде дуже гаряче🔥».
Поклонники не одобрительно восприняли ролик, и выразили свое разочарование в негативных комментариях:
«Я умоляю вас. Только не показывай это Дaну😂😂😂».
«Вот так и знала, что при такой паре ведущих без хайпа не обойдется. Чувствовала неладное...😕»
«Это шоу, игра!!! В жизни всё по-другому и есть люди которые это понимают».
«Потап не любит Тину».
«Они просто дурачатся».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Ксения Мишина призналась, что ее обижал возлюбленный
- Ольга Фреймут показала, как правильно наклоняться за тем, чо упало
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил