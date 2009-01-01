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В начале карьеры и сейчас: Как MamaRika изменилась за 11 лет

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Вспоминаем, какой была MamaRika во время участия в украинской "Фабрике звезд".
В начале карьеры и сейчас: Как MamaRika изменилась за 11 лет
В начале карьеры и сейчас: Как MamaRika изменилась за 11 лет
instagram.com/mamarika_official

В Сети показали, как украинская певица, участница Нацотбора на “Евровидение“ и актриса юмористического ситкома “Однажды в Одессе“, MamaRika (Анастасия Кочеткова) изменилась за 11 лет творческой карьеры. На официальной странице популярной программы “Зіркове життя“ в Инстаграм появился коллаж из двух фотографий 31-летней артистки.

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Так, на первом кадре она запечатлена во время участия в третьем сезоне украинской “Фабрики звезд“ в 2009 году. Тогда у начинающей исполнительницы были темные волосы и короткая стрижка. А на втором современном снимке MamaRika позировала в образе длинноволосой блондинки.

Как MamaRika изменилась за 11 лет
Как MamaRika изменилась за 11 лет
instagram.com/zirkovyi_shlyah

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Теги: MamaRika
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Источник: ivonа bigmir)net

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