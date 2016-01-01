Редкий кадр: Константин Меладзе показал повзрослевшую дочь от бывшей жены
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57-летний продюсер Константин Меладзе на своей странице в Инстаграм опубликовал семейное фото. На кадре знаменитость запечатлен в компании своей дочери, которая нежно обнимает звездного отца со спины. Девушка выглядит очень красиво без капли макияжа на лице и с распущенными волосами.
Под публикацией Константин Меладзе признался, что поделился снимком с дочерью в честь ее Дня рождения:
«С Днем Рождения, Лия!🎂
17❤».
Поклонники отметили, что дочь Константина Меладзе выглядит просто идеально, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какая красивая 😍😍😍».
«Очаровательная девочка, как и ее мама 😍».
«Какая красивая девочка❤️».
«Оооооооочень красивая девочка 🔥. Дай Бог здоровья и любви ❤️».
«Какая же она у ВАС чудесная 😍😍😍».
Не смог оставить без внимания милый снимок брат Константина, 55-летний Валерий Меладзе, который оставил такую подпись:
«Наша красавица!!!!!!»
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