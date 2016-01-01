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Редкий кадр: Константин Меладзе показал повзрослевшую дочь от бывшей жены

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Украинский композитор Константин Меладзе поделился с подписчиками милым снимком.

Константин Меладзе показал повзрослевшую дочь от бывшей жены
Константин Меладзе показал повзрослевшую дочь от бывшей жены
instagram.com/meladzemusic

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57-летний продюсер Константин Меладзе на своей странице в Инстаграм опубликовал семейное фото. На кадре знаменитость запечатлен в компании своей дочери, которая нежно обнимает звездного отца со спины. Девушка выглядит очень красиво без капли макияжа на лице и с распущенными волосами.

Под публикацией Константин Меладзе признался, что поделился снимком с дочерью в честь ее Дня рождения:

«С Днем Рождения, Лия!🎂
17❤».

Поклонники отметили, что дочь Константина Меладзе выглядит просто идеально, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая красивая 😍😍😍».

«Очаровательная девочка, как и ее мама 😍».

«Какая красивая девочка❤️».

«Оооооооочень красивая девочка 🔥. Дай Бог здоровья и любви ❤️».

«Какая же она у ВАС чудесная 😍😍😍».

Не смог оставить без внимания милый снимок брат Константина, 55-летний Валерий Меладзе, который оставил такую подпись:

«Наша красавица!!!!!!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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