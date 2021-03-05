Американская актриса Анджелина Джоли избавилась от дорогостоящего подарка бывшего мужа.

Анджелина Джоли продала за $11,5 млн картину, подаренную Брэдом Питтом gettyimages.com

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45-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину «Башня мечети Кутубия» Уинстона Черчилля на аукционе Christie`s в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба аукционного агентства. До продажи произведение искусства было оценено от 1,5 до 2,5 миллиона фунтов стерлингов, однако во время аукциона цена поднялась до 8 285 000. Неизвестно кто купил картину и почему Джоли решила ее продать, однако полотно считается важней частью политической и голливудской истории.

Анджелина Джоли продала за $11,5 млн картину, подаренную Брэдом Питтом gettyimages.com

Напомним, что «Башня мечети Кутубия» написана во время войны 1939-1945 годов. Эту картину Черчилль подарил президенту США Франклину Д. Рузвельту, а в 2011 году ее приобрел Брэд Питт за 2,95 миллионов.

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