"Какая милота": Джамала показала новые фото с семьей
Победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, известная украинская певица и актриса Джамала очаровала Сеть подборкой новых семейных фотографий.
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На Инстаграм-странице 37-летней исполнительницы появились кадры, где она позировала на камеру со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым, сыновьями Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем, а также со свекром Синавером Кадировым и свекровью Эмине Сулеймановой. Семейство сфотографировали в кофейне.
“Ти - мій єдиний дім І хай цей світ втрачає логіку Я будь-куди піду за дотиком твоїм. Вдячна 🙏🏾“, - подписала Джамала.
Пользователи Сети оставили множество комментариев под свежей публикацией артистки:
- Ооо. Какая милота💋❤
- Які ви всі гарні! 😍
- Красивая семья. Молодцы
- Прекрасные❤️❤️❤️
- Очень красивые 😍
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