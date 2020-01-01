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"Какая милота": Джамала показала новые фото с семьей

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Певица Джамала запостила снимки с мужем, детьми и родителями супруга.
"Какая милота": Джамала показала новые фото с семьей
"Какая милота": Джамала показала новые фото с семьей
instagram.com/jamalajaaa

Победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, известная украинская певица и актриса Джамала очаровала Сеть подборкой новых семейных фотографий.

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На Инстаграм-странице 37-летней исполнительницы появились кадры, где она позировала на камеру со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым, сыновьями Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем, а также со свекром Синавером Кадировым и свекровью Эмине Сулеймановой. Семейство сфотографировали в кофейне.

“Ти - мій єдиний дім І хай цей світ втрачає логіку Я будь-куди піду за дотиком твоїм. Вдячна 🙏🏾“, - подписала Джамала.

Джамала показала новые фото с семьей
Джамала показала новые фото с семьей
instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала новые фото с семьей
Джамала показала новые фото с семьей
instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала новые фото с семьей
Джамала показала новые фото с семьей
instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала новые фото с семьей
Джамала показала новые фото с семьей
instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала новые фото с семьей
Джамала показала новые фото с семьей
instagram.com/jamalajaaa

Пользователи Сети оставили множество комментариев под свежей публикацией артистки:

  • Ооо. Какая милота💋❤
  • Які ви всі гарні! 😍
  • Красивая семья. Молодцы
  • Прекрасные❤️❤️❤️
  • Очень красивые 😍

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Теги: Джамала
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Источник: ivonа bigmir)net

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