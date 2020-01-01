"Какая милота": Джамала показала новые фото с семьей

Певица Джамала запостила снимки с мужем, детьми и родителями супруга.

Победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, известная украинская певица и актриса Джамала очаровала Сеть подборкой новых семейных фотографий.

Читай также: “Уже играет с мальчиками“: Alyosha показала шестимесячную дочь

На Инстаграм-странице 37-летней исполнительницы появились кадры, где она позировала на камеру со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым, сыновьями Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем, а также со свекром Синавером Кадировым и свекровью Эмине Сулеймановой. Семейство сфотографировали в кофейне.

“Ти - мій єдиний дім І хай цей світ втрачає логіку Я будь-куди піду за дотиком твоїм. Вдячна 🙏🏾“, - подписала Джамала.

Джамала показала новые фото с семьей instagram.com/jamalajaaa

Джамала показала новые фото с семьей instagram.com/jamalajaaa

Джамала показала новые фото с семьей instagram.com/jamalajaaa

Джамала показала новые фото с семьей instagram.com/jamalajaaa

Джамала показала новые фото с семьей instagram.com/jamalajaaa

Пользователи Сети оставили множество комментариев под свежей публикацией артистки:

Ооо. Какая милота💋❤

Які ви всі гарні! 😍

Красивая семья. Молодцы

Прекрасные❤️❤️❤️

Очень красивые 😍

️Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.