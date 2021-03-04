Американский киноактер Брюс Уиллис нарвался на волну критику из-за проявления нежности к дочери.

Брюса Уиллиса нещадно раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью instagram.com/emmahemingwillis

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Популярный актер Брюс Уиллис стал одним из самых обсуждаемых личностей за последнее время. Его жена Эмма Хеминг на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный семейный видеоролик. На кадрах звездные родители позируют в компании своих детей – восьмилетней Мейбел и шестилетней Ивлин. Сперва Уиллис поцеловал в губы Мейбел, что и спровоцировало возмущение в Сети, после чего дочери поцеловали свою маму.

Поклонники раскритиковали безобидный поцелуй Брюса Уиллиса с дочерью:

«Целоваться в губы с ребенком – это странно и опасно». «Фу, как это отвратно!» «Целовать маленькую девочку в губы – это бред». «Я никогда не понимала поцелуи в губы родителей с детьми». «Это странно».

Напомним, что за поцелуи в губы с дочерью регулярно осуждали известного футболиста Дэвида Бекхэма.

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