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Брюса Уиллиса нещадно раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью

Комментариев: 1
Американский киноактер Брюс Уиллис нарвался на волну критику из-за проявления нежности к дочери.

Брюса Уиллиса нещадно раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
Брюса Уиллиса нещадно раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
instagram.com/emmahemingwillis

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Популярный актер Брюс Уиллис стал одним из самых обсуждаемых личностей за последнее время. Его жена Эмма Хеминг на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный семейный видеоролик. На кадрах звездные родители позируют в компании своих детей – восьмилетней Мейбел и шестилетней Ивлин. Сперва Уиллис поцеловал в губы Мейбел, что и спровоцировало возмущение в Сети, после чего дочери поцеловали свою маму.

Поклонники раскритиковали безобидный поцелуй Брюса Уиллиса с дочерью:

«Целоваться в губы с ребенком – это странно и опасно».

«Фу, как это отвратно!»

«Целовать маленькую девочку в губы – это бред».

«Я никогда не понимала поцелуи в губы родителей с детьми».

«Это странно».

Напомним, что за поцелуи в губы с дочерью регулярно осуждали известного футболиста Дэвида Бекхэма.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
vweasswerq    04.03.2021, 20:20
Оценка:  0
vweasswerq
Дедушка Брюс уже послал вас всех на хyй! :-)
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