Брюса Уиллиса нещадно раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
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Популярный актер Брюс Уиллис стал одним из самых обсуждаемых личностей за последнее время. Его жена Эмма Хеминг на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный семейный видеоролик. На кадрах звездные родители позируют в компании своих детей – восьмилетней Мейбел и шестилетней Ивлин. Сперва Уиллис поцеловал в губы Мейбел, что и спровоцировало возмущение в Сети, после чего дочери поцеловали свою маму.
Поклонники раскритиковали безобидный поцелуй Брюса Уиллиса с дочерью:
«Целоваться в губы с ребенком – это странно и опасно».
«Фу, как это отвратно!»
«Целовать маленькую девочку в губы – это бред».
«Я никогда не понимала поцелуи в губы родителей с детьми».
«Это странно».
Напомним, что за поцелуи в губы с дочерью регулярно осуждали известного футболиста Дэвида Бекхэма.
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