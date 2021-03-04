62-летняя Дана Балана зажгла на вечеринке в мини-платье
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Звездная мама Людмила Балан на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость в мини-платье и ботфортах зажигает на вечеринке. Как оказалось, артистка дала первый корпоратив после заражения коронавирусом.
Под публикацией Людмила призналась, что очень тяжело перенесла болезнь, и призвала фанатов заботиться о своем здоровье:
«Я благодарю врачей из отделения реанимации Института спасения, которые спасли меня и всех моих друзей и поклонников, которые прислали мне сообщения поддержки! Будьте очень осторожны... Ковид жесток и безжалостен».
Поклонники порадовались, что мама Дана Балана после болезни вернулась к работе, и восхитились ее творчеством:
«Людмила, очень рада Вашему выздоровлению. Какая же Вы светлая, искренняя».
«Какая вы красавица 💜Дай Бог, всегда оставаться вам такой красивой и энергичной».
«Самая красивая и добрая женщина в мире!!!»
«Вы - олицетворение женственности и нежности. Женщина – праздник».
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