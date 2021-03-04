Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

62-летняя Дана Балана зажгла на вечеринке в мини-платье

Комментариев: 2
Мама популярного исполнителя Дана Балана поделилась с подписчиками видеороликом.

62-летняя Дана Балана зажгла на вечеринке в мини-платье
62-летняя Дана Балана зажгла на вечеринке в мини-платье
instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila

Читай также: Ксения Мишина спровоцировала слухи о своей беременности

Звездная мама Людмила Балан на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость в мини-платье и ботфортах зажигает на вечеринке. Как оказалось, артистка дала первый корпоратив после заражения коронавирусом.

Под публикацией Людмила призналась, что очень тяжело перенесла болезнь, и призвала фанатов заботиться о своем здоровье:

«Я благодарю врачей из отделения реанимации Института спасения, которые спасли меня и всех моих друзей и поклонников, которые прислали мне сообщения поддержки! Будьте очень осторожны... Ковид жесток и безжалостен».

Поклонники порадовались, что мама Дана Балана после болезни вернулась к работе, и восхитились ее творчеством:

«Людмила, очень рада Вашему выздоровлению. Какая же Вы светлая, искренняя».

«Какая вы красавица 💜Дай Бог, всегда оставаться вам такой красивой и энергичной».

«Самая красивая и добрая женщина в мире!!!»

«Вы - олицетворение женственности и нежности. Женщина – праздник».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Людмила Балан, Людмила Балан 2020, мама Дана Балана, Людмила Балан видео, Людмила Балан инстаграм, Людмила Балан новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
SAId    04.03.2021, 19:33
Оценка:  +1
SAId
мдя...тьфу мдя...
гость  (аноним)  04.03.2021, 19:17
Оценка:  -1
гость
Гарненька бабка))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь