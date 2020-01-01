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54-летняя Хэлли Берри раскрыла секрет своей стройной фигуры

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Американская актриса Хэлли Берри призналась, что ей позволяет выглядеть сногсшибательно и сохранять молодость.

54-летняя Хэлли Берри раскрыла секрет своей стройной фигуры
54-летняя Хэлли Берри раскрыла секрет своей стройной фигуры
instagram.com/halleberry

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Голливудская актриса Хэлли Берри подлилась секретом стройной фигуры и запустила собственное приложение для занятий спортом. Как сообщает Daily Mail, знаменитость создала серию авторских тренировок в бесплатном приложении FitOn. По словам звезды, упражнения, которые она выполняет направлены на выносливость. Более того, тренироваться можно в домашних условиях:

«Это даст вам возможность попробовать нашу программу, направленную на занятия спортом в домашних условиях. Многие упражнения вдохновлены боевыми искусствами и требуют выносливости. Они заставят ваше сердце биться быстрее!» — заявила она.

Тренер Хэлли Берри рассказывает, что спорт стал неотъемлемой частью жизни звезды благодаря съемкам в фильме «В синяках». Тогда артистке нужно было прийти в форму, чтобы заполучить главную роль в кинокартине:

«Теперь тренировки — это ее жизнь. Она не чувствует себя самой собой, когда не занимается. Она понимает, что это полезно, и оказывает благотворное влияние на ее гормоны, улучшает качество сна и жизни в целом», — объяснил он.

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Источник: ivonа bigmir)net

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