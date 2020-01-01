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«Пытаюсь изо всех сил»: инфицированная коронавирусом Лилия Ребрик рассказала о своем самочувствии

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками снимком с самоизоляции.

Лилия Ребрик рассказала о своем самочувствии
Лилия Ребрик рассказала о своем самочувствии
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, сделанное во время болезни. На кадре знаменитость запечатлена в голубой пижаме, рядом с цветами на подоконнике. Артистка распустила свои белокурые локоны и поразила естественной красотой, продемонстрировав лицо без макияжа.

Под публикацией Лилия Ребрик рассказала о своем самочувствии во время болезни коронавирусом:

«Провалялася кілька днів у ліжку і все - відчуваю, що досить! А сьогодні, між іншим, екватор моєї хвороби! Весна, на яку я так чекала, вже за вікном. Хоч і крізь скло, але буду нею насолоджуватися і ніякі коронавіруси мені не завадять! І не таке проходили. Хай там і банально звучить, але все ж намагаюся з усіх сил мислити позитивно, що і вам щиро раджу робити!»

Поклонники пожелали Лилии Ребрик скорейшего выздоровления, и осыпали приятными словами в комментариях:

«Выздоравливайте, берегите себя, Лилия 😊».

«Лиличка, желаем Вам скорейшего выздоровления».

«Вы всегда красавица!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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