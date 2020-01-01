Звезда "Ривердейла" Коул Спроус закрутил роман с моделью Ари Фурнье - СМИ

После расставания с Лили Рейнхарт Коул Спроус начал встречаться с канадской моделью Ари Фурнье.

Американский актер Коул Спраус, который сыграл роль Джагхеда Джонса в популярном телесериале “Ривердэйл“, закрутил новый роман. 28-летний артист впервые после расставания с актрисой Лили Рейнхарт появился на публике с девушкой.

Читай также: “Боже мой, я так тебя люблю“: Милла Йовович показала мужа в его день рождения

Так, на днях папарацци сфотографировали Коула в Ванкувере с 22-летней канадской моделью Ари Фурнье. Пара сходила на бранч, а после этого отправилась на прогулку по исторической части города, держась за руки. Пока Спраус никак не комментировал общих фотографий с Фурнье.

Отметим, что о возможной новой возлюбленной актера известно мало. Девушка живет в Монреале и работает с модельным агентством Elite Model Management.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.