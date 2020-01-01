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Звезда "Ривердейла" Коул Спроус закрутил роман с моделью Ари Фурнье - СМИ

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После расставания с Лили Рейнхарт Коул Спроус начал встречаться с канадской моделью Ари Фурнье.
Звезда "Ривердейла" Коул Спроус закрутил роман с моделью Ари Фурнье - СМИ
Звезда "Ривердейла" Коул Спроус закрутил роман с моделью Ари Фурнье - СМИ
Getty Images

Американский актер Коул Спраус, который сыграл роль Джагхеда Джонса в популярном телесериале “Ривердэйл“, закрутил новый роман. 28-летний артист впервые после расставания с актрисой Лили Рейнхарт появился на публике с девушкой.

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Так, на днях папарацци сфотографировали Коула в Ванкувере с 22-летней канадской моделью Ари Фурнье. Пара сходила на бранч, а после этого отправилась на прогулку по исторической части города, держась за руки. Пока Спраус никак не комментировал общих фотографий с Фурнье.

Отметим, что о возможной новой возлюбленной актера известно мало. Девушка живет в Монреале и работает с модельным агентством Elite Model Management. 

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Теги: Коул Спраус
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Источник: ivonа bigmir)net
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