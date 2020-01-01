"Боже мой, я так тебя люблю": Милла Йовович показала мужа в его день рождения

4 марта режиссер Пол Андерсон отмечает 56-летие.

Голливудская актриса, певица и фотомодель украинского происхождения Милла Йовович сообщила подписчикам о семейном празднике. В четверг, 4 марта, ее муж, британский режиссер, сценарист и продюсер Пол Андерсон отмечает 56-летие.

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По случаю дня рождения супруга Милла опубликовала в Инстаграм забавные кадры с празднования. 45-летняя киновезда разместила в своем аккаунте подборку снимков, где она вместе с именинником ест торт с белым кремом и ягодами.

Веселые фотографии Йовович дополнила длинным и трогательным обращением к любимому. Актриса поблагодарила Пола за то, что он каждый день дарит ей свою любовь и за то, что он отложил карьеру, чтобы путешествовать с семьей.

“С Днем Рождения, моя невероятная любовь. Каждый божий день ты оказываешься самым удивительным человеком, другом и любовником. Я не могу передать словами, как много ты значишь для меня и наших детей. Сказать, что я выиграла в лотерею с “лучшим мужем“, - значит ничего не сказать. Ты действительно удивительный. Каждый день ты полон любви. Так полон уважения. Так наполнен любовью к жизни. Единственное, чего в тебе нет? Полного дерьма. Ну, иногда! Но это только тогда, когда ты скажешь мне, какая я потрясающая и великолепная, потому что ты любишь меня и хочешь, чтобы я чувствовала себя хорошо! Я так сильно хочу, чтобы ты чувствовал себя так же хорошо, как ты заставляешь меня чувствовать себя каждый день. От таких маленьких проявлений любви, как когда ты просыпаешься на полчаса раньше, чтобы приготовить мне чашку чая, чтобы разбудить меня к школе. Ты отложил карьеру, чтобы путешествовать с нашей семьей, пока наша старшенькая снимается в фильме, чтобы помочь нам справиться с сумасшедшим графиком. Сплю с младенцем последние несколько месяцев, чтобы получить “отдых красоты“! Боже мой, я ТАК ТЕБЯ ЛЮБЛЮ !!! Муж, ты ВСЕ. Я благодарю тебя за время, заботу, энергию и любовь, которые ты вложил в семью. И, кстати, я люблю тебя. С Днем Рождения, любовь моя!“, - написала Милла.

Милла Йовович поздравила мужа Пола Андерсона с 56-летием instagram.com/millajovovich

Милла Йовович поздравила мужа Пола Андерсона с 56-летием instagram.com/millajovovich

Милла Йовович поздравила мужа Пола Андерсона с 56-летием instagram.com/millajovovich

Милла Йовович поздравила мужа Пола Андерсона с 56-летием instagram.com/millajovovich

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