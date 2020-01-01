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24 года назад: Деми Мур обнародовала архивное фото с лидером "Bon Jovi"

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Как Деми Мур и Джон Бон Джови выглядели в 1997 году.
24 года назад: Деми Мур обнародовала архивное фото с лидером "Bon Jovi"
24 года назад: Деми Мур обнародовала архивное фото с лидером "Bon Jovi"
Getty Images

Знаменитая голливудская актриса и модель Деми Мур часто делиться с поклонниками архивными фотографиями. На прошлой недели она обнародовала снимок из церемонии вручения “Золотого глобуса 1984“. А на днях звезда решила запостить в Инстаграм совместный кадр с основателем группы “Bon Jovi“, музыкантом Джоном Бон Джови.

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Поводом для обнародования раритетного кадра 24-летней давности стал день рождения артиста. 2 марта Бон Джови исполнилось 59 лет. На опубликованном снимке Мур запечатлена с короткой стрижкой в блестящем платье черного цвета. А именинник предстал перед камерой в белой рубашке и черном пиджаке. Знаменитостей сфотографировали на показе короткометражного фильма “Путь в никуда“ (Destination Anywhere) в 1997 году.

Деми Мур обнародовала архивное фото с лидером
Деми Мур обнародовала архивное фото с лидером "Bon Jovi"
instagram.com/demimoore

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Теги: Деми Мур, Джон Бон Джови
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Источник: ivonа bigmir)net

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