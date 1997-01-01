Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Неожиданно: Алина Гросу засветилась в свадебном платье

Комментариев: 0
Украинская певица Алина Гросу спровоцировала слухи о скорой свадьбе с актером Романом Полянским.

Алина Гросу засветилась в свадебном платье
Алина Гросу засветилась в свадебном платье
instagram.com/alina_grosu

Читай также: «Курятник на голове»: Настя Каменских шокировала фанатов новой прической

В Сети появилось фото Алины Гросу в длинном белоснежном платье с атласной юбкой, прозрачными рукавами и глубоким декольте. Наряд напомнил свадебное платье, в котором звезда выглядит просто роскошно. Свои белокурые локоны артистка собрала в элегантную прическу, а макияж сделала с акцентом на красных губах.

Рядом с Алиной Гросу запечатлен 37-летний Роман Полянский, который выбрал для светского мероприятия более скромный наряд. Мужчина надел синие джинсы, высокие коричневые ботинки и темную кофту. Возможно, что в рамках программы «Светская жизнь» пара подробнее рассказала о своих чувствах.

Алина Гросу засветилась в свадебном платье
Алина Гросу засветилась в свадебном платье
instagram.com/svitsketv

Стоит отметить, что Алина и Роман официально подтвердили свои отношения. И теперь фанаты с нетерпением ждут радостную новость о предстоящей свадьбе.

Напомним, что Алина Гросу в 2019 году развелась с российским бизнесменом из-за супружеской неверности.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алина Гросу, Алина Гросу 2020, Алина Гросу певица, Алина Гросу фото, Алина Гросу инстаграм, Алина Гросу новостиграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь