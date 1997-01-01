Неожиданно: Алина Гросу засветилась в свадебном платье

Украинская певица Алина Гросу спровоцировала слухи о скорой свадьбе с актером Романом Полянским.

Алина Гросу засветилась в свадебном платье instagram.com/alina_grosu

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В Сети появилось фото Алины Гросу в длинном белоснежном платье с атласной юбкой, прозрачными рукавами и глубоким декольте. Наряд напомнил свадебное платье, в котором звезда выглядит просто роскошно. Свои белокурые локоны артистка собрала в элегантную прическу, а макияж сделала с акцентом на красных губах.

Рядом с Алиной Гросу запечатлен 37-летний Роман Полянский, который выбрал для светского мероприятия более скромный наряд. Мужчина надел синие джинсы, высокие коричневые ботинки и темную кофту. Возможно, что в рамках программы «Светская жизнь» пара подробнее рассказала о своих чувствах.

Алина Гросу засветилась в свадебном платье instagram.com/svitsketv

Стоит отметить, что Алина и Роман официально подтвердили свои отношения. И теперь фанаты с нетерпением ждут радостную новость о предстоящей свадьбе.

Напомним, что Алина Гросу в 2019 году развелась с российским бизнесменом из-за супружеской неверности.

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