Украинский телеведущий Григорий Решетник высказался по поводу возможного участия Леси Никитюк в романтическом шоу.

Григорий Решетник прокомментировал участие Леси Никитюк в шоу «Холостячка» instagram.com/grisha_reshetnik

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Неизменный ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник в недавнем интервью «Фактам» признался, что продюсеры занимаются поисками героини для нового сезона шоу. Знаменитость прокомментировал слухи о том, что новой «холостячкой» может стать Леся Никитюк. По словам Григория, девушка очень скромная, чтобы самостоятельно предлагать свою кандидатуру для участия. Также Решетник добавил, что ради Никитюк продюсерам пришлось бы искать слишком высоких мужчин:

«Для Леси пришлось бы подыскивать кандидатов ростом не ниже 190 см. Зная Лесин характер, можно сказать, что она была бы очень экспрессивной «холостячкой».

Стоит отметить, что преданные поклонники активно призывали Лесю Никитюк стать героиней шоу «Холостячка». Сперва артистка игнорировала подобные комментарии, сохраняя интригу. Но недавно девушка призналась, что не будет участвовать в проекте, поскольку это будет выглядеть как «Белоснежка и семь гномов».

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