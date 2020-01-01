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Фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина примерила дерзкий образ

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Украинская певица Юлия Санина снялась в полупрозрачном наряде.
Фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина примерила дерзкий образ
Фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина примерила дерзкий образ
instagram.com/the_hardkiss

Солистка знаменитой украинской группы “The Hardkiss“ и суперфиналистка проекта “Танці з зірками 2020“, Юлия Санина похвасталась перед фанами результатами новой фотосессии. На своей странице в Инстаграм 30-летняя исполнительница обнародовала свежий кадр, где она предстала в дерзком образе на фоне зеркал.

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Звезда снялась в коротком черном топе и черных кожаных штанах. Поверх наряда Юлия надела полупрозрачное платье и кожаную куртку. Не обошлось и без яркого макияжа и фирменного высокого хвоста артистки. В описании к новому снимку Санина рассказала о работе с ювелирным брендом SOVA.

“Мы создали невероятно крутую коллекцию украшений. Работа над коллекцией продолжалась более года, я лично принимала непосредственное участие в ее создании“, - поделилась певица.

Юлия Санина примеряла дерзкий образ
Юлия Санина примеряла дерзкий образ
instagram.com/the_hardkiss

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Теги: Юлия Санина
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Источник: ivonа bigmir)net

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