«Курятник на голове»: Настя Каменских шокировала фанатов новой прической

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Настя Каменских шокировала фанатов новой прической instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала короткий видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлела себя в гримерке, продемонстрировав яркий макияж с акцентом на глазах и очень пышную укладку. Эффектный образ артистка дополнила массивными украшениями и искренней улыбкой.

Под публикацией Настя призналась, что в таком облике предстанет в новой видеоработе на песню «Девочки рулят». Также Каменских рассказала, о чем будет ее новый альбом:

«Я начала писать этот альбом еще в апреле прошлого года и за это время он впитал в себя все мысли, эмоции, переживания и события, которые я проживала за весь этот период⠀

Этот альбом - это тот красивый и захватывающий многогранный Мир Женщины, который олицетворяет каждую из нас ✨».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторым фанатам понравился необычный образ Каменских, а другие – раскритиковали звезду за неудачную прическу:

«Куколка ты наша!» «Очень красивая». «Вот это лохмачес, нигерский причесон – «Дикий дикобраз». «Макияж и курятник на голове – ужас!» «Настя с ума сошла». «Изумительная».

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