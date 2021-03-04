«Курятник на голове»: Настя Каменских шокировала фанатов новой прической
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала короткий видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлела себя в гримерке, продемонстрировав яркий макияж с акцентом на глазах и очень пышную укладку. Эффектный образ артистка дополнила массивными украшениями и искренней улыбкой.
Под публикацией Настя призналась, что в таком облике предстанет в новой видеоработе на песню «Девочки рулят». Также Каменских рассказала, о чем будет ее новый альбом:
«Я начала писать этот альбом еще в апреле прошлого года и за это время он впитал в себя все мысли, эмоции, переживания и события, которые я проживала за весь этот период⠀
Этот альбом - это тот красивый и захватывающий многогранный Мир Женщины, который олицетворяет каждую из нас ✨».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторым фанатам понравился необычный образ Каменских, а другие – раскритиковали звезду за неудачную прическу:
«Куколка ты наша!»
«Очень красивая».
«Вот это лохмачес, нигерский причесон – «Дикий дикобраз».
«Макияж и курятник на голове – ужас!»
«Настя с ума сошла».
«Изумительная».
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