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«Кокетливая и скандальная»: Тина Кароль взорвала Сеть стройными ножками в колготах

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным видео.

Тина Кароль взорвала Сеть стройными ножками в колготах
Тина Кароль взорвала Сеть стройными ножками в колготах
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в черном боди, который подчеркнул ее стройную фигуру, и колготах с вышитой надписью «Скандал». Эффектный наряд звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем с акцентом на красных губах.

Под публикацией Тина призналась, что совместно с брендом Giulia создали лимитированную коллекцию колготок и чулок:

«Весна - поистине женская пора года! Страстная и нежная, игривая и непредсказуемая, кокетливая и иногда...скандальная. Это ведь все о нас девочки, да?😉 Вместе с брендом @giulia_ua мы создали по-настоящему девичью  коллаборацию и позволили себе немного больше».

Поклонники восхитились сексуальностью Тины Кароль, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Кошка😻».

«Королева ❤️ Просто влюблена в тебя, Тиночка 😍🙌».

«Неповторимая 😍🔥».

«Какая же шикарная фигура😍🔥».

«Самая женственная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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