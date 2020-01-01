«Кокетливая и скандальная»: Тина Кароль взорвала Сеть стройными ножками в колготах
Читай также: 15-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как нужно отрываться в клубе
Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в черном боди, который подчеркнул ее стройную фигуру, и колготах с вышитой надписью «Скандал». Эффектный наряд звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем с акцентом на красных губах.
Под публикацией Тина призналась, что совместно с брендом Giulia создали лимитированную коллекцию колготок и чулок:
«Весна - поистине женская пора года! Страстная и нежная, игривая и непредсказуемая, кокетливая и иногда...скандальная. Это ведь все о нас девочки, да?😉 Вместе с брендом @giulia_ua мы создали по-настоящему девичью коллаборацию и позволили себе немного больше».
Поклонники восхитились сексуальностью Тины Кароль, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Кошка😻».
«Королева ❤️ Просто влюблена в тебя, Тиночка 😍🙌».
«Неповторимая 😍🔥».
«Какая же шикарная фигура😍🔥».
«Самая женственная».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Игорь Кондратюк осудил Добрынина за участие в российском “Холостяке“
- 15-летняя дочь Ольги Фреймут показала, как нужно отрываться в клубе
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил