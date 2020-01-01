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"Совсем другая": Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем

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Актриса Дарья Петрожицкая показала, в каком образе появится в новом сериале "Дикие".
"Совсем другая": Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
"Совсем другая": Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
instagram.com/petrozhitskaya

Звезда сериала “Папик“, финалистка 10 сезона “Голосу країни“ и участница  четвертого обновленного сезона “Танців з зірками“ Дарья Петрожицкая удивила пользователей Сети новыми фотографиями. 29-летняя знаменитость сменила имидж ради съемок сериала “Дикие“ от “Студии Квартал 95“. В новой ленте актриса появится в образе брюнетки.

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На своей странице в Инстаграм Дарья обнародовала подборку снимков, где она предстала с заплетенными в косички темными волосами. Петрожицкая была одета в голубое платье-плащ. На ее лице можно увидеть яркий макияж с акцентом на глаза, а на шее - жуткое изображение в виде костей.

Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
instagram.com/petrozhitskaya
Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
instagram.com/petrozhitskaya
Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
instagram.com/petrozhitskaya
Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
Дарья Петрожицкая удивила новым имиджем
instagram.com/petrozhitskaya

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Теги: Дарья Петрожицкая
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Источник: ivonа bigmir)net

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