Падчерица Потапа появилась на балу в платье с откровенными разрезами
Бывшая жена Потапа, продюсер Ирина Горовая и ее дочь Наташа Горовая получили приглашение на роскошное светское мероприятие. Родственницы посетили бал по случаю 30-летия известного украинского дизайнера ювелирных украшений Валерии Гуземы.
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Для праздничного вечера Ирина и Наташа выбрали наряды одинакового цвета. Так, звездная мама появилась в черном платье с оголенными плечами, демонстрируя татуировки. Образ продюсер дополнила серебристыми туфлями и серебристой сумочкой.
А Горовая-младшая решила надеть платье с двумя откровенными разрезами, которое подчеркнуло бы ее постройневшую фигуру и длинные ножки. Наряд Наташа дополнила оригинальной обувью.
“Спасибо тебе, Валерия Гузема, за приглашение на этот потрясающий бал. Ты невероятная, как и всё, что делаешь! Жду фотки с дня рождения, а пока ловите порцию красавиц 😏❤️“, - прокомментировала фото Наташа Горовая.
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