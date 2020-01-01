Наташа Горовая вместе с мамой Ириной Горовой посетили бал в честь дня рождения Валерии Гуземы.

Падчерица Потапа появилась на балу в платье с откровенными разрезами instagram.com/natashka.gorovaya

Бывшая жена Потапа, продюсер Ирина Горовая и ее дочь Наташа Горовая получили приглашение на роскошное светское мероприятие. Родственницы посетили бал по случаю 30-летия известного украинского дизайнера ювелирных украшений Валерии Гуземы.

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Для праздничного вечера Ирина и Наташа выбрали наряды одинакового цвета. Так, звездная мама появилась в черном платье с оголенными плечами, демонстрируя татуировки. Образ продюсер дополнила серебристыми туфлями и серебристой сумочкой.

А Горовая-младшая решила надеть платье с двумя откровенными разрезами, которое подчеркнуло бы ее постройневшую фигуру и длинные ножки. Наряд Наташа дополнила оригинальной обувью.

“Спасибо тебе, Валерия Гузема, за приглашение на этот потрясающий бал. Ты невероятная, как и всё, что делаешь! Жду фотки с дня рождения, а пока ловите порцию красавиц 😏❤️“, - прокомментировала фото Наташа Горовая.

Падчерица Потапа появилась на балу в платье с откровенными разрезами instagram.com/gorovaya_irina

Падчерица Потапа появилась на балу в платье с откровенными разрезами instagram.com/natashka.gorovaya

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