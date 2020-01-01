Как выглядела актриса Ольга Сумская в девяностые годы.

В Сети показали, как изменилась внешность Ольги Сумской за 30 лет instagram.com/olgasumska

В Сети показали, как Народная артистка Украины, знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская изменилась за последние 30 лет. Так, на официальной странице программы “Зіркове життя“ в Инстаграм появился коллаж из двух фотографий кинозвезды.

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Первый кадр был сделан во время одной из фотосессий в девяностые. Ольга снялась в черном наряде с оголенными плечами, который дополнила макияжем и прической с начесом и легкой завивкой.

На втором современном снимке Сумская позировала на камеру с красивыми локонами в красном брючном костюме и белой блузке.

“Ольга Сумська у 90-х і зараз 💥 Попри те, що понад 20 років тому Instagram не існувало, акторка має чимало красивих фотосесій. До того ж Ольга майже не змінилася“, - говорится в публикации.

Как изменилась внешность Ольги Сумской за 30 лет instagram.com/zirkovyi_shlyah

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