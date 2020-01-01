Нужна помощь: муж Нади Дорофеевой признался, что не может контролировать свой гнев
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Популярный исполнитель Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм поразил фанатов неожиданным признанием. Знаменитость рассказал, что ему сложно сохранять спокойствие из-за вспыльчивости. Более того, артист задумывается о том, чтобы обратиться за помощью к специалистам:
«Не знаю, как вы, но я вспыльчивый. Больше всего меня расстраивает в спорах, даже когда прав, начинаю переходить на повышенные тона. Но самое страшное- когда оппонент в этот момент сохраняет спокойствие. Тогда в глазах окружающих я сразу проигрываю спор. Но я пока учусь сам контролировать, может у вас есть какие-то методы?»
На откровенное заявление Дантеса сразу же отреагировала его жена, певица Надя Дорофеева:
«Опа па)», - написала артистка.
Поклонники посоветовали Владимиру различные способы, которые должны помочь контролировать свой гнев:
«Маленький ребенок – мой самый лучший коуч по управлению гневом».
«Попробуй медитацию».
«Выровняй дыхание и считай до 10».
«Есть прекрасный фильм «Управление гневом».
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