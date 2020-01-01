Нужна помощь: муж Нади Дорофеевой признался, что не может контролировать свой гнев

Украинский певец Владимир Дантес признался, что ему нужна помощь специалистов.

Муж Нади Дорофеевой признался, что не может контролировать свой гнев instagram.com/vladimirdantes

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Популярный исполнитель Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм поразил фанатов неожиданным признанием. Знаменитость рассказал, что ему сложно сохранять спокойствие из-за вспыльчивости. Более того, артист задумывается о том, чтобы обратиться за помощью к специалистам:

«Не знаю, как вы, но я вспыльчивый. Больше всего меня расстраивает в спорах, даже когда прав, начинаю переходить на повышенные тона. Но самое страшное- когда оппонент в этот момент сохраняет спокойствие. Тогда в глазах окружающих я сразу проигрываю спор. Но я пока учусь сам контролировать, может у вас есть какие-то методы?»

На откровенное заявление Дантеса сразу же отреагировала его жена, певица Надя Дорофеева:

«Опа па)», - написала артистка.

Поклонники посоветовали Владимиру различные способы, которые должны помочь контролировать свой гнев:

«Маленький ребенок – мой самый лучший коуч по управлению гневом». «Попробуй медитацию». «Выровняй дыхание и считай до 10». «Есть прекрасный фильм «Управление гневом».

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