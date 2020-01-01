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«Это не дружба»: Тина Кароль рассказала об отношениях с Поляковой после скандала

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Украинская певица Тина Кароль рассказала о своем отношении к Оле Поляковой после громкого скандала.

Тина Кароль рассказала об отношениях с Поляковой после скандала
Тина Кароль рассказала об отношениях с Поляковой после скандала
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль в недавнем интервью Кате Осадчей в рамках программы «Світське життя» прокомментировала свой конфликт с коллегой по шоу-бизнесу. Полякова назвала Тину «плакальщицей на похоронах» из-за грустного репертуара звезды, после чего на Олю обрушилась волна хейта.

По словам Кароль, она не держит зла на Полякову. Более того, артистка сделала первый шаг к примирению, попросив своего менеджера связаться с представителем Поляковой:

«Я зла не держу. Я иду на встречу, если честно. Я свое получила. Она все увидела. Все всё поняли. Живем дальше…. Я открыта к разговору, которого еще, кстати, не было».

Также Тина Кароль отметила, что ей не нужны извинения от Поляковой, ведь дружить с коллегой она не планирует, но и избегать ее не собирается:

«Я хочу здороваться, когда вижу человека. Я не хочу проходить мимо и делать вид, что она прозрачная, и я ее не вижу. Это не дружба, мы просто видим друг друга. Вот так».

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Источник: ivonа bigmir)net

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