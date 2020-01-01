«Это не дружба»: Тина Кароль рассказала об отношениях с Поляковой после скандала
Читай также: «Я старалась сохранить это в тайне»: Настя Каменских рассказала о своем секрете
Популярная исполнительница Тина Кароль в недавнем интервью Кате Осадчей в рамках программы «Світське життя» прокомментировала свой конфликт с коллегой по шоу-бизнесу. Полякова назвала Тину «плакальщицей на похоронах» из-за грустного репертуара звезды, после чего на Олю обрушилась волна хейта.
По словам Кароль, она не держит зла на Полякову. Более того, артистка сделала первый шаг к примирению, попросив своего менеджера связаться с представителем Поляковой:
«Я зла не держу. Я иду на встречу, если честно. Я свое получила. Она все увидела. Все всё поняли. Живем дальше…. Я открыта к разговору, которого еще, кстати, не было».
Также Тина Кароль отметила, что ей не нужны извинения от Поляковой, ведь дружить с коллегой она не планирует, но и избегать ее не собирается:
«Я хочу здороваться, когда вижу человека. Я не хочу проходить мимо и делать вид, что она прозрачная, и я ее не вижу. Это не дружба, мы просто видим друг друга. Вот так».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Даша Квиткова рассекретила новые параметры своего тела
- MARUV в белье и кожаном плаще взбудоражила Сеть провокационным видео
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил