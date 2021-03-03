16-летняя дочь Оли Поляковой поразила внешним сходством со звездной мамой

Дочь популярной исполнительницы Маша Полякова поделилась с подписчиками снимком.

16-летняя дочь Оли Поляковой поразила внешним сходством с звездной мамой instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в честь своего Дня рождения. На кадре знаменитость позирует в черном пиджаке и платке на голове. Девушка сделала свой фирменный макияж с акцентом на стрелках на глазах и томно посмотрела в камеру.

Под публикацией Маша написала так:

«С днём рождения меня ✨✨. А когда у вас день рождения».

Поклонники поздравили Машу Полякову с Днем рождения, и отметили внешнее сходство с звездной мамой:

«В первые секунды подумала, что на фото Оля Полякова. С Днем рождения, красотка». «Очень похожа на маму». «Красотка элегантная». «Будь счастлива и радуй мамочку». «Машенька, с Днем рождения! Будь счастлива».

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