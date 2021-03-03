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16-летняя дочь Оли Поляковой поразила внешним сходством со звездной мамой

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Дочь популярной исполнительницы Маша Полякова поделилась с подписчиками снимком.

16-летняя дочь Оли Поляковой поразила внешним сходством с звездной мамой
16-летняя дочь Оли Поляковой поразила внешним сходством с звездной мамой
instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в честь своего Дня рождения. На кадре знаменитость позирует в черном пиджаке и платке на голове. Девушка сделала свой фирменный макияж с акцентом на стрелках на глазах и томно посмотрела в камеру.

Под публикацией Маша написала так:

«С днём рождения меня ✨✨. А когда у вас день рождения».

Поклонники поздравили Машу Полякову с Днем рождения, и отметили внешнее сходство с звездной мамой:

«В первые секунды подумала, что на фото Оля Полякова. С Днем рождения, красотка».

«Очень похожа на маму».

«Красотка элегантная».

«Будь счастлива и радуй мамочку».

«Машенька, с Днем рождения! Будь счастлива».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Василий-Пупкин    03.03.2021, 19:14
Оценка:  0
Василий-Пупкин
такая же блядь как и ее мать
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