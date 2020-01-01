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Вика Смеюха из «НеАнгелов» сверкнула ягодицами во время тренировки

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Украинская певица Вика Смеюха поделилась с подписчиками снимком с тренировки.

Вика Смеюха из «НеАнгелов» сверкнула ягодицами во время тренировки
Вика Смеюха из «НеАнгелов» сверкнула ягодицами во время тренировки
instagram.com/vikanablack

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Популярная исполнительница Вика Смеюха на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в соблазнительной позе. На кадре знаменитость позирует в коротенькой футболке и лосинах, которые подчеркивают ее стройные ножки и аппетитные ягодицы. Артистка запечатлена во время выполнения упражнения, девушка выглядит очень сосредоточенной и смотрит в сторону.

Под публикацией Вика призвала фанатов вести активный образ жизни:

«Хочу напомнить, что ягодицы нам нужны для здоровья и красоты. Если они не справляются со своими функциями, часть их работы компенсирует поясница и неэффективно работает вся система опорно-двигательного аппарата. Развитие силы ног позволяет лучше сохранять функции в старости».

Поклонники восхитились внешним видом Вики Смеюхи, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вика, ты как всегда неимоверно красивая девушка🔥👏».

«Невероятно! Очень красивая фигура».

«Очаровательная».

«Ух, красота».

«Такая сочная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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