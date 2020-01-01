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«Какая богиня»: жена Влада Ямы восхитила своей фигурой в бикини

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Жена популярного хореографа Влада Ямы, Лилиана, поделилась с подписчиками снимком с отдыха.

Жена Влада Ямы восхитила своей фигурой в бикини
Жена Влада Ямы восхитила своей фигурой в бикини
instagram.com/liliya_yama

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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость позирует на краю бассейна в белом топике и трусиках. Девушка запечатлела себя на фоне тропических растений, распустив свои длинные локоны. Пляжный наряд оголил аппетитные формы Лилианы, выделив ее стройные ножки. Звездная супруга активно занимается спортом и следит за питанием, чтобы поддерживать свою фигуру в тонусе.

Под публикацией звезда призналась, что во время семейного путешествия по Америке, им удалось увидеть немало красивых локаций.

Поклонники восхитились внешним видом Лилианы Ямы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Прекрасный пейзаж, прекрасная Лилия».

«Вау, яка красота».

«Какая богиня 😻😻😻😻😻😻».

«Как красиво вы прекрасно и красиво😍😍😍».

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Источник: ivonа bigmir)net

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