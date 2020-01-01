«Какая богиня»: жена Влада Ямы восхитила своей фигурой в бикини
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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость позирует на краю бассейна в белом топике и трусиках. Девушка запечатлела себя на фоне тропических растений, распустив свои длинные локоны. Пляжный наряд оголил аппетитные формы Лилианы, выделив ее стройные ножки. Звездная супруга активно занимается спортом и следит за питанием, чтобы поддерживать свою фигуру в тонусе.
Под публикацией звезда призналась, что во время семейного путешествия по Америке, им удалось увидеть немало красивых локаций.
Поклонники восхитились внешним видом Лилианы Ямы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Прекрасный пейзаж, прекрасная Лилия».
«Вау, яка красота».
«Какая богиня 😻😻😻😻😻😻».
«Как красиво вы прекрасно и красиво😍😍😍».
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