«Какая богиня»: жена Влада Ямы восхитила своей фигурой в бикини

Жена популярного хореографа Влада Ямы, Лилиана, поделилась с подписчиками снимком с отдыха.

Жена Влада Ямы восхитила своей фигурой в бикини instagram.com/liliya_yama

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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость позирует на краю бассейна в белом топике и трусиках. Девушка запечатлела себя на фоне тропических растений, распустив свои длинные локоны. Пляжный наряд оголил аппетитные формы Лилианы, выделив ее стройные ножки. Звездная супруга активно занимается спортом и следит за питанием, чтобы поддерживать свою фигуру в тонусе.

Под публикацией звезда призналась, что во время семейного путешествия по Америке, им удалось увидеть немало красивых локаций.

Поклонники восхитились внешним видом Лилианы Ямы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Прекрасный пейзаж, прекрасная Лилия». «Вау, яка красота». «Какая богиня 😻😻😻😻😻😻». «Как красиво вы прекрасно и красиво😍😍😍».

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