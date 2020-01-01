Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с подписчиками семейными снимками.

54-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит ее младшая дочь instagram.com/olgasumska

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Популярная актриса Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку милых фото. На кадрах запечатлена младшая дочь знаменитости Анна Борисюк в разные периоды ее жизни. Среди опубликованных снимков можно увидеть фото, сделанное 19 лет назад в день выписки Сумской из роддома с новорожденной дочерью.

Как оказалось, Ольга Сумская поделилась милыми снимками в честь Дня рождения дочери, и написала трогательное поздравление:

«Ганнуся, @annborisyuk дівчинко наша рідненька!Ось і 19-ліття настало!🎂🌷🌷🌷Доця,сонечко,вітаємо сердечно,бажаємо віри в себе,впевненості,наполегливості в досягненні мети,ти гідна найкращого в цьому житті!Любимо тебе безмежно!❤️💋💋💋»

Поклонники присоединились к поздравлениям Ольги, и осыпали звездную дочь комплиментами в комментариях:

«Гарнюня🙏🙏🙏💖З Днем Народження🎉🎉🎉🎁🎁🎁Всех благ земных!!!» «Очень красивые у вас дочери. Однако, очень жаль, что не похожи на вас». «Она очень талантливая девушка у Вас, пусть все у нее получается». «Очень похожа на отца, но очарование взгляда от мамы».

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