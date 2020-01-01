Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

54-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит ее младшая дочь

Комментариев: 0
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с подписчиками семейными снимками.

54-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит ее младшая дочь
54-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит ее младшая дочь
instagram.com/olgasumska

Читай также: Ани Лорак засветила аппетитные формы в пикантных нарядах

Популярная актриса Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку милых фото. На кадрах запечатлена младшая дочь знаменитости Анна Борисюк в разные периоды ее жизни. Среди опубликованных снимков можно увидеть фото, сделанное 19 лет назад в день выписки Сумской из роддома с новорожденной дочерью.

Как оказалось, Ольга Сумская поделилась милыми снимками в честь Дня рождения дочери, и написала трогательное поздравление:

«Ганнуся, @annborisyuk дівчинко наша рідненька!Ось і 19-ліття настало!🎂🌷🌷🌷Доця,сонечко,вітаємо сердечно,бажаємо віри в себе,впевненості,наполегливості в досягненні мети,ти гідна найкращого в цьому житті!Любимо тебе безмежно!❤️💋💋💋»

Поклонники присоединились к поздравлениям Ольги, и осыпали звездную дочь комплиментами в комментариях:

«Гарнюня🙏🙏🙏💖З Днем Народження🎉🎉🎉🎁🎁🎁Всех благ земных!!!»

«Очень красивые у вас дочери. Однако, очень жаль, что не похожи на вас».

«Она очень талантливая девушка у Вас, пусть все у нее получается».

«Очень похожа на отца, но очарование взгляда от мамы».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Сумская, Ольга Сумская 2020, Ольга Сумская актриса, Ольга Сумская фото, Ольга Сумская дочь, Ольга Сумская инстаграм, Ольга Сумская новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь