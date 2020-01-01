54-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит ее младшая дочь
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Популярная актриса Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку милых фото. На кадрах запечатлена младшая дочь знаменитости Анна Борисюк в разные периоды ее жизни. Среди опубликованных снимков можно увидеть фото, сделанное 19 лет назад в день выписки Сумской из роддома с новорожденной дочерью.
Как оказалось, Ольга Сумская поделилась милыми снимками в честь Дня рождения дочери, и написала трогательное поздравление:
«Ганнуся, @annborisyuk дівчинко наша рідненька!Ось і 19-ліття настало!🎂🌷🌷🌷Доця,сонечко,вітаємо сердечно,бажаємо віри в себе,впевненості,наполегливості в досягненні мети,ти гідна найкращого в цьому житті!Любимо тебе безмежно!❤️💋💋💋»
Поклонники присоединились к поздравлениям Ольги, и осыпали звездную дочь комплиментами в комментариях:
«Гарнюня🙏🙏🙏💖З Днем Народження🎉🎉🎉🎁🎁🎁Всех благ земных!!!»
«Очень красивые у вас дочери. Однако, очень жаль, что не похожи на вас».
«Она очень талантливая девушка у Вас, пусть все у нее получается».
«Очень похожа на отца, но очарование взгляда от мамы».
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