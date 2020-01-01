Андрей Рыбак запостил пляжное фото с возлюбленной Алиной

Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак показал, как проводит время с Алиной Смирновой в Дубае.

Участник проектов “Холостячка“ и “Лига смеха“, радиоведущий “Русского радио Украина“, Андрей Рыбак после отпуска в Египте отправился еще в одно путешествие. Сейчас украинский шоумен вместе со своей возлюбленной Алиной Смирновой отдыхает в Дубае.

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А недавно в его Инстаграм-аккаунте появилась новая пляжная фотография с любимой. На свежем кадре Андрей в черных трусах держал на руках Алину и целовал ее в щеку. Девушка предстала перед камерой в раздельном купальнике телесного цвета и с распущенными волосами. Романтический снимок Рыбак сопроводил забавной подписью и треком группы “Отпетые мошенники“ - “Люби меня люби“.

“С тобой хоть в Дубай, хоть в Кагарлык!❤️ Но, лучше, конечно, в Дубай!😆“, - с юмором подписал Андрей.

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