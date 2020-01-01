«Я старалась сохранить это в тайне»: Настя Каменских рассказала о своем секрете
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость позирует в компании жены Позитива – Анны Андрийчук. Девушки надели розовые объемные худи, сделали яркие макияжи и стильные укладки. Как оказалось, жена Позитива является лучшей подругой Каменских.
Под публикацией Настя рассказала, что в ее новом клипе на песню «Девочки рулят» снялась Аня:
«Ребята, я честно старалась сохранить это в тайне. И так... в моем новом клипе вы увидите моего любимого бублика, мою Анечку @annchuk 😂 вы не представляете себе, как нам было весело, а в такой обстановке все в разы кайфовей!
В предверии главного девчачьего праздника, 5 марта выходит моя новая песня «Девочки рулят»!
Поклонники признались, что с нетерпением ждут премьеру клипа, и осыпали Каменских и Аню комплиментами в комментариях:
«ААА БОГ, Я НЕ МОГУ ЖДАТЬ 😍💥💥».
«ААА, КАК ЖЕ ХОЧУ УЖЕ УВИДЕТЬ КЛИП, ТАКИЕ КЛАССНЫЕ🔥».
«БОЖЕЕЕ, КАКИЕ КРУТЫЕ😍😍🔥».
«Любимые девчонки».
«Воу -воу, малышки».
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